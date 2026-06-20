Иран вновь закрыл Ормузский пролив

Иран закрыл Ормузский пролив в ответ на агрессию Израиля против Ливана

Власти Ирана приняли решение закрыть свободное судоходство в Ормузском проливе в ответ на агрессию Израиля против Ливана и невыполнение США условий сделки. Об этом сообщил штаб иранских Вооруженных сил «Хатам аль-Анбия», заявление привело агентство Mehr .

«Это решение принято из-за нарушения США первого пункта соглашения о прекращении огня, которое заключили при посредничестве Пакистана», — подчеркнули в пресс-службе.

Штаб уточнил, что закрытие водной артерии стало ответом на постоянные нарушения перемирия на юге Ливана со стороны Израиля и отказ вывести войска с этих территорий.

«Закрытие пролива — только первый шаг. Если нарушения продолжатся, мы примем новые меры, чтобы заставить противника выполнить свои обязательства», — сказали представители «Хатам аль-Анбия».

Президент США Дональд Трамп днем ранее обвинил Иран в срыве мирного соглашения и пообещал, что республика не получит ни одного цента.