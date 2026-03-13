Четверо американских военных погибли при крушении самолета на западе Ирака

Четверо американских военных погибли при крушении самолета-топливозаправщика KC-135 на западе Ирака, еще двоих ищут. Об этом сообщило Центральное командование Вооруженных сил США в соцсети X .

Причина катастрофы пока неизвестна, но военные заявили, что самолет никто не сбивал. О происшествии командование сообщило ранее; заправщики летели в паре, когда возникла некая аварийная ситуация.

Один из бортов сумел приземлиться, но второй разбился. Ведется следствие.

Ранее несколько американских военных медиков получили ранения при атаке беспилотников на военную базу в Эрбиле. Британские военные, охранявшие территорию, попытались сбить дроны, но поразили только два из группы. Сами они не пострадали.