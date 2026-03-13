Все шесть членов экипажа упавшего в Ираке самолета-заправщика погибли

Все шестеро членов экипажа упавшего на западе Ирака американского самолета-заправщика KC-135 погибли. Об этом сообщила пресс-служба Центрального командования ВС США.

«Самолет потерян во время полета 12 марта над дружественным воздушным пространством в ходе операции „Эпическая ярость“», — говорится в заявлении военных.

В командовании добавили, что обстоятельства крушения воздушного судна расследуют.

О падении американского заправщика стало известно ранее в пятницу. Самолеты К-152 летели в паре, но в воздухе возникла некая аварийная ситуация. В результате один борт разбился, а второй успешно приземлился.

До этого несколько военных медиков США получили ранения в результате атаки беспилотников на базу в Эрбиле. Британские военные, охранявшие объект, попытались ликвидировать дроны, но поразили всего два из группы.