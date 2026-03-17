Макрон не приедет на прощание с французским военным, погибшим в Эрбиле

Президент Франции Эммануэль Макрон не приедет на церемонию прощания с военнослужащим Арно Фрионом, погибшим при ударе беспилотника по американской военной базе в Эрбиле. Об этом сообщил телеканал BFMTV .

Церемонию проведет министр обороны Катрин Вотрен. При этом сам Макрон планирует встретиться с семьей погибшего и обсудить ситуацию на Ближнем Востоке с высокопоставленными чиновниками.

О смерти Фриона французский лидер сообщил 13 марта. По его словам, старший сержант служил в 7-м альпийском стрелковом батальоне и находился в Ираке в рамках международного соглашения о борьбе с терроризмом.

Накануне Макрон позвонил президенту Ирана Масуду Пезешкиану, попросив его открыть Ормузский пролив для всех судов.