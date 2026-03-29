Berliner Zeitung: Зеленский от безысходности ищет помощи на Ближнем Востоке
Президент Украины Владимир Зеленский начал активно искать помощи на Ближнем Востоке. Об этом сообщило немецкое издание Berliner Zeitung.
Авторы материала предположили, что причиной этого стали безысходность и неопределенность касаемо военной помощи Запада. Они напомнили, что Пентагон рассматривает возможность отправить на Ближний Восток предназначенное Украине оружие.
Сам Зеленский подчеркивал, что украинская армия по военному соглашению с ОАЭ не будет участвовать в региональном конфликте. Украина, как уверяют в Киеве, отправила в Саудовскую Аравию, ОАЭ и Катар три укомплектованные команды специалистов для борьбы с беспилотниками Ирана. В обмен киевский режим рассчитывает получить ракеты для зенитных систем Patriot.
Ранее РИА «Новости» сообщило, что, отправляя боевиков ВСУ на Ближний Восток, Зеленский пытается заработать себе в будущем политическое убежище.