Президент Украины Владимир Зеленский начал активно искать помощи на Ближнем Востоке. Об этом сообщило немецкое издание Berliner Zeitung .

Авторы материала предположили, что причиной этого стали безысходность и неопределенность касаемо военной помощи Запада. Они напомнили, что Пентагон рассматривает возможность отправить на Ближний Восток предназначенное Украине оружие.

Сам Зеленский подчеркивал, что украинская армия по военному соглашению с ОАЭ не будет участвовать в региональном конфликте. Украина, как уверяют в Киеве, отправила в Саудовскую Аравию, ОАЭ и Катар три укомплектованные команды специалистов для борьбы с беспилотниками Ирана. В обмен киевский режим рассчитывает получить ракеты для зенитных систем Patriot.

Ранее РИА «Новости» сообщило, что, отправляя боевиков ВСУ на Ближний Восток, Зеленский пытается заработать себе в будущем политическое убежище.