США атаковали танкер, заподозрив его в транспортировке иранского газа

Вооруженные силы США атаковали в Оманском заливе танкер, который заподозрили в перевозке иранского газа. Погибли два члена экипажа, сообщила гостелерадиокомпания Ирана.

Источник заявил, что военные выпустили по танкеру с СПГ две ракеты. Судно двигалось в регион со стороны Оманского залива, прорвав морскую блокаду Ирана.

Обострение конфликта началось 8 июля. Последние 13 ночей военные США бомбардировали территорию Ирана. Иранские СМИ сообщили о взрывах в ряде городов, а также на острове Кешм.

Накануне в Ормузском проливе три танкера попытались пройти без согласования с Ираном, один из них подорвался на мине. На судне произошел взрыв и пожар.

Иранские вооруженные силы пообещали убивать по одному американскому военному за каждого иранца, ставшего жертвой ударов США.