США атаковали танкер, заподозрив его в транспортировке иранского газа
Вооруженные силы США атаковали в Оманском заливе танкер, который заподозрили в перевозке иранского газа. Погибли два члена экипажа, сообщила гостелерадиокомпания Ирана.
Источник заявил, что военные выпустили по танкеру с СПГ две ракеты. Судно двигалось в регион со стороны Оманского залива, прорвав морскую блокаду Ирана.
Обострение конфликта началось 8 июля. Последние 13 ночей военные США бомбардировали территорию Ирана. Иранские СМИ сообщили о взрывах в ряде городов, а также на острове Кешм.
Накануне в Ормузском проливе три танкера попытались пройти без согласования с Ираном, один из них подорвался на мине. На судне произошел взрыв и пожар.
Иранские вооруженные силы пообещали убивать по одному американскому военному за каждого иранца, ставшего жертвой ударов США.