Военные США 13-ю ночь подряд наносят удары по Ирану

Вооруженные силы США 13-ю ночь подряд наносят удары по территории Ирана. Об этом Центральное командование ВС сообщило с соцсети Х .

«Силы США начали очередную ночь ударов по военным целям в Иране», — отметили в заявлении.

Эта ночь стала 13-й в череде бомбардировок. Иранские СМИ сообщили о взрывах в ряде городов, а также на острове Кешм.

Ранее президент США Дональд Трамп пригрозил, что будет уничтожать мосты и электростанции в ответ на удары Ирана по судам в Ормузском проливе.

Накануне конгресс США блокировал резолюцию, требующую от Трампа завершить войну с Ираном. Против резолюции проголосовали 49 конгрессменов, за принятие — 47.