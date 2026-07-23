Танкер подорвался на мине при попытке пройти в Ормузский пролив

В Ормузском проливе три танкера попытались пройти без согласования с Ираном, после чего на одном из судов произошел взрыв и пожар. Об этом сообщает иранская государственная телерадиокомпания IRIB со ссылкой на Корпус стражей исламской революции.

По данным КСИР, танкеры намеревались пересечь заминированный участок на юге пролива. Одно из судов подорвалось на минах, после чего на борту начался сильный пожар. Два других танкера развернулись и ушли в обратном направлении.

В КСИР подчеркнули, что пролив находится под иранским контролем. Ни одно судно не сможет войти или выйти через него без согласования с Тегераном.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что американские военные будут уничтожать по одной электростанции или мосту в Иране за каждую атаку на судно в акватории Ормузского пролива.