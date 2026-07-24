Армия Ирана пообещала убивать по одному военному США за каждого погибшего иранца

Иранские вооруженные силы будут убивать по одному американскому военнослужащему за каждого иранца, ставшего жертвой атак США, заявил глава центрального штаба вооруженных сил Исламской Республики «Хатам-аль-Анбия» Али Абдоллахи. Об этом сообщил ТАСС .

Абдоллахи отметил, что практическую возможность таких действий армия Ирана уже доказала.

«С этого момента считаем окончательно установленным и официально объявленным законом на поле боя: за каждого гражданина Исламской Республики Иран, погибшего мученической смертью, будет уничтожен один американский военнослужащий», — подчеркнул глава штаба.

Центральное командование Вооруженных силы США 24 июля заявило, что 13-ю ночь подряд наносит удары по территории Ирана. СМИ Исламской республики сообщили о взрывах в ряде городов и на острове Кешм.