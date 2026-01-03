США атаковали мавзолей с останками Уго Чавеса в Каракасе

Американские военные в хода удара по территории Венесуэлы атаковали комплекс Cuartel de la Montaña в Каракасе. Об этом сообщило агентство Bloomberg .

Именно там находятся останки бывшего руководителя Венесуэлы Уго Чавеса. После смерти политика комплекс стал мавзолеем.

При жизни Чавес зачастую критиковал США и называл их самой агрессивной страной.

Американские СМИ сообщали, что глава Белого дома Дональд Трамп перед ударами по Венесуэле собрал совещание по национальной безопасности в поместье в Мар-а-Лаго.

Серия мощных взрывов в столице Венесуэлы Каракасе прогремела в ночь на субботу, 3 января.

В распоряжении 360.ru появилось видео с места. Предположительно, целями атаки могли быть здание Генштаба, президентский дворец, военные базы и морская академия на побережье.

Местонахождение президента республики Николаса Мадуро пока остается неизвестным.