США атаковали мавзолей с останками Уго Чавеса в Каракасе
Американские военные в хода удара по территории Венесуэлы атаковали комплекс Cuartel de la Montaña в Каракасе. Об этом сообщило агентство Bloomberg.
Именно там находятся останки бывшего руководителя Венесуэлы Уго Чавеса. После смерти политика комплекс стал мавзолеем.
При жизни Чавес зачастую критиковал США и называл их самой агрессивной страной.
Американские СМИ сообщали, что глава Белого дома Дональд Трамп перед ударами по Венесуэле собрал совещание по национальной безопасности в поместье в Мар-а-Лаго.
Серия мощных взрывов в столице Венесуэлы Каракасе прогремела в ночь на субботу, 3 января.
В распоряжении 360.ru появилось видео с места. Предположительно, целями атаки могли быть здание Генштаба, президентский дворец, военные базы и морская академия на побережье.
Местонахождение президента республики Николаса Мадуро пока остается неизвестным.