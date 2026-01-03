Местонахождение Мадуро осталось неизвестным

Местонахождение лидера Венесуэлы Николаса Мадуро после ударов США по Каракасу неизвестно. Об этом сообщила газета The New York Times со ссылкой на источники.

«Мы не уверены, где именно сейчас находится Николас Мадуро. Однако, по словам двух источников, общавшихся с членами его окружения, по крайней мере, некоторые из них находятся в безопасности», — заявили авторы статьи.

В Белом доме подтвердили, что американские военные наносят удары по территории Венесуэлы в рамках военной операции.

Президент США Дональд Трамп перед атакой на Венесуэлу провел совещание по национальной безопасности в своем поместье в Мар-а-Лаго. Именно там он приказал атаковать цели в республике.

Взрывы в столице Венесуэлы Каракасе прогремели в ночь на 3 января. Очевидцы сообщили, что их целями могли быть здание Генштаба и президентский дворец. Удары также наносили по местоположению баз флота на побережье.