Мир 26 апреля 2024, 10:25 Спрятавшиеся в домах бойцы ВСУ погибли в Малой Токмачке, Работине и Малиновке Подпольщик Лебедев: в Запорожской области погибли спрятавшиеся в домах бойцы ВСУ РИА «Новости»

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Украинские военные в Запорожской области спрятались в жилых домах, но это не уберегло их от ударов. Координатор подпольного движения Николаевской области Сергей Лебедев сообщил РИА «Новости», что бойцы погибли.

Одни военнослужащие Вооруженных сил Украины, по его словам, малыми группами ушли на ночь в степи и лесопосадки. Другие расквартировались в домах гражданских.

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«Малая Токмачка, Гуляйполе, Работино и Малиновка получили полный рацион… Мирные жители не пострадали. Пострадали совсем не мирные жители, расположившиеся в этих домах», — сказал он.

В Харьковской области атаковали поезд с украинскими военными и уничтожили пункт временной дислокации диверсантов. Среди погибших — иностранные наемники и западные инструкторы. Инфраструктура Харькова перестала генерировать энергию, из города начали эвакуировать стратегические предприятия.