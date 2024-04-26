Пункт дислокации украинских диверсантов уничтожили в Кирилловке | 360°

Спецоперация 26 апреля 2024, 08:50 Пункт дислокации украинских диверсантов уничтожили в Кирилловке Офицер Марочко: ВС РФ уничтожили пункт дислокации ДРГ ВСУ в Харьковской области РИА «Новости»

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Российские войска уничтожили в Харьковской области пункт дислокации диверсионно-разведывательной группы Вооруженных сил Украины. По нему нанесли удар высокоточным оружием, сообщил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко в своем Telegram-канале.

Пункт временной дислокации диверсантов, которые орудовали вдоль границы в Белгородской области, обустроили в здании учебного заведения в селе Кирилловка в Чугуевском районе. Андрей Марочко сообщил, что российские военные узнали об этом от агентурной сети.

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«После уточнения информации по военному объекту был нанесен удар ВКС высокоточным оружием», — сообщил он.

Офицер заявил, что кроме военнослужащих ВСУ в Кирилловке погибли иностранные наемники и инструкторы из стран Запада.

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