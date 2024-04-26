Поезд с солдатами ВСУ поразили в Харьковской области | 360°

Мир 26 апреля 2024, 07:39 Поезд с солдатами ВСУ поразили в Харьковской области Подпольщик Лебедев: ВС России ударили по поезду ВСУ в Балаклее РИА «Новости»

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В Харьковской области 25 апреля поразили поезд с солдатами Вооруженных сил Украины. Некоторые из них погибли, сообщил РИА «Новости» координатор подпольного движения Николаевской области Сергей Лебедев.

Удар, по его информации, нанесли по составу на железнодорожной станции в Балаклее. Атака произошла примерно в 16:40.

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«Приехал поезд с личным составом всушников, стали разгружаться, и прилет. Сколько погибших и раненых — не известно, скорых много, все оцепили», — сказал подпольщик.

Сергей Лебедев сообщил, что в поселке Удачное на контролируемой Украиной территории ДНР сорвали ротацию военнослужащих ВСУ и поставку боекомплектов. Удар нанесли по железнодорожной станции. В городе Смела в Черкасской области военный поезд взорвался в момент прибытия, а в поселке городского типа Боровая в Харьковской области ударили по железнодорожной станции.

В Черкасской области поразили объект критической инфраструктуры. Власти объявляли воздушную тревогу.