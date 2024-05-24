США пересмотрят сотрудничество с Грузией в связи с законом об иноагентах
США объявили о всестороннем пересмотре двухстороннего сотрудничества с Грузией из-за закона об иностранных агентах. Об этом заявил госсекретарь Энтони Блинкен, его слова привело РИА «Новости».
«Сегодня я начинаю всесторонний пересмотр двустороннего сотрудничества между Соединенными Штатами и Грузией», — сказал он.
По словам Блинкена, американские власти настаивают, чтобы грузинские лидеры пересмотрели закон для продвижения демократических и евроатлантических устремлений.
Ранее грузинский премьер-министр Ираклий Кобахидзе объяснил критику закона об иноагентах требованием открытия «второго фронта». Он отметил, что это могло бы ослабить позиции России, но уничтожило бы саму Грузию. По его мнению, в мире есть некая «глобальная партия войны», которую не волнует грузинская судьба.