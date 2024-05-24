Власти Грузии пообещали не торговать суверенитетом страны

«Грузинская мечта»: Грузия не будет торговать своим суверенитетом из-за санкций

Грузия не станет торговать безопасностью и суверенитетом страны. Об этом в пятницу заявила пресс-служба правящей партии в республике «Грузинская мечта» в связи с решением США ввести санкции против ряда депутатов из-за закона об иностранных агентах.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен объявил, что страна пересмотрит двухстороннее сотрудничество с Грузией и введет визовые ограничения в связи с законом об иноагентах.

«Мы не собираемся торговать безопасностью и суверенитетом нашей страны, хотим еще раз заявить. Никакой шантаж не заставит нас сделать шаг против Грузии. Санкции в такой ситуации контрпродуктивны и лишь вередят санкционирующей стороне», — указали в политическом совете фракции.

В партии добавили, что политика открытого шантажа в адрес Грузии не соответствует духу честного партнерства стран.

Лидер парламентского большинства в законодательном органе Грузии Мамука Мдинарадзе в социальной сети назвал решение США о санкциях против грузинских депутатов комичным и беспрецедентным.

Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе отмечал, что критика законопроекта об иноагентах связана тем, что от страны требовали открыть «второй фронт» против России.