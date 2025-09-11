Спецпосланник Трампа прибыл в Киев

Спецпосланник президента США Кит Келлог прибыл в Киев. Об этом сообщило украинское издание «Страна.ua».

О более конкретной программе визита не сообщается. Издание уточнило, что накануне, когда Польшу атаковали беспилотники, Келлог как раз направлялся туда.

После атаки Владимир Зеленский заявил, что украинские военные якобы отслеживали движение дронов и эти перемещения были спланированными.

В прошлый раз представитель Дональда Трампа посещал украинскую столицу в конце августа и стал героем многочисленных мемов, потому что в это время сирены воздушной тревоги в городе ни разу не сработали. Келлога начали называть «святым», его повсюду стали окружать толпы киевлян.