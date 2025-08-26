Посланник президента США Кит Келлог стал героем украинских мемов

Заметившие сокращение количества авиаударов по Киеву во время визитов специального посланника президента США Кита Келлога горожане создали огромное количество мемов с котом в образе святого, обыграв имя иностранного гостя (кит — по- украински кот). Об этом сообщила газета The New York Post .

Сопровождавший Келлога дипломат заявил, что все три дня, пока посланник президента США находился в столице Украины, сирены воздушной тревоги в городе не работали. Местные жители начали называть дипломата «святым Келлогом», который защитил их город.

Принимавший участие в последней поездке Келлога американский чиновник заявил, что, где бы посланник ни появился, его окружали толпы горожан, выражающих огромную поддержку.

«В своей роли специального посланника Кит Келлог занимает уникальное положение и пользуется доверием как у украинских, так и у европейских лидеров, а солдаты на местах доверяют ему как брату по оружию», — заявил собеседник агентства.

Украинский лидер Владимир Зеленский вручил посланнику президента США Киту Келлогу орден князя Ярослава Мудрого I степени — одну из главных наград страны. Торжественное мероприятие по вручению прошло в День независимости Украины в минувшее воскресенье, 24 августа.