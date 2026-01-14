Начав спецоперацию на Украине, Россия пыталась защитить свои границы, в отличие от США, которые вторглись в Венесуэлу по экономическим мотивам. Правила игры изменились, и теперь Запад не вправе винить российские войска в немотивированной агрессии, сообщил американский журналист Такер Карлсон на своем YouTube-канале .

«Теперь вы действительно не можете выдвигать этот аргумент. Разве неправильно, чтобы великая держава, такая как Россия, защищала себя? Что ж, согласно правилам, по которым мы теперь действуем, это не является неправильным», — сказал он.

США вторглись в Венесуэлу, по мнению Карлсона, чтобы пресечь поставки нефти в Китай. Но если бы Белый дом сказал об этом прямо, то ему пришлось бы признать обоснованность российской кампании на Украине, ведь она призвана обезопасить границы.

После военной операции в Каракасе 3 января президент США Дональд Трамп заявил, что передаст нефтяную инфраструктуру Венесуэлы американским корпорациям. Стороны договорились о продаже до 50 миллионов баррелей.