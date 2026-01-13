Американский пиар на крови: США применили тайное оружие против Мадуро. И оно есть у России

С момента захвата венесуэльского президента Николаса Мадуро и его жены Силии Флорес минуло уже 10 дней, а у Дональда Трампа все еще не прошло «головокружение от успехов»: осведомленные источники западных СМИ утверждают, что он настолько вдохновился похищением политика, что хочет как можно скорее провернуть гренландскую операцию. Также инсайдеры слили детали о событиях в Боливарианской Республике 3 января. И они, если верить таблоидам, шокируют. Что известно о секретном оружии, которое применили американцы, и такое ли оно особенное на самом деле, разбирался 360.ru.

Как отключили охрану Мадуро Данные о том, что во время захвата Мадуро военные применили мощное оружие раскрыл сотрудник охраны президента Венесуэлы. Показания мужчины слили New York Post. По его словам, с помощью этого неизвестного устройства американцы смогли запросто обезвредить венесуэльских солдат и технику. По сути, это было похоже на ослепление. Радиолокационные системы оказались отключены, все очаги сопротивления и огневые точки — подавлены.

«Внезапно все наши РЛС без всякого объяснения отключились. Следующее, что мы увидели, — это беспилотники, множество беспилотников, летающих над нашими позициями. Мы не знали, как реагировать», — признался охранник.

Фото: U.S. Department of War

Затем в небе появились вертолеты с американским спецназом. Самым ужасным стал момент, когда бойцы словно запустили звуковую волну, тогда, по словам мужчины, он почувствовал, словно его голова взрывается изнутри. Плохо было не только ему. У окружающих шла кровь из носа, затем началась рвота кровавыми массами. После этого никто из охранников был не в состоянии подняться на ноги. Что такое акустическое оружие Судя по рассказам этого пострадавшего, американские военные могли применить акустическое оружие, что на самом деле не является чем-то ошеломительным, рассказал 360.ru военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин.

Безусловно, акустическое оружие существует. Оно входит в арсенал так называемого нелетального оружия. Есть летальное оружие, которое взрывается, убивает людей. А есть нелетальное. Оно выводит людей из строя, но через некоторое время пострадавшие могут восстановиться. Применяют его в том числе для разгона демонстраций. И, как видите, в военных целях в том числе. Виктор Литовкин

Это высокочастотное оружие способно вызывать звуковую волну, которая даже не слышна уху, но при этом воздействует на мозг, на дыхание и зрение. Но во время скоротечной венесуэльской операции использовали не только его.

Фото: U.S. Department of War

«Это был комплекс средств. Вероятно, применяли и электромагнитное оружие, способное глушить телефоны, компьютеры, системы управления. Не исключено, что были и приборы радиоэлектронной борьбы», — добавил специалист. Кровавые подробности — хорошая реклама Ничего из вышеперечисленного на самом деле не является какой-то новинкой. И все эти средства есть у России. В том числе оружие акустическое. Другое дело, что российские военные не планируют подобные пиар-акции и не применяют подобные вещи против мирных людей.

Это не в наших традициях. Но при необходимости против врага мы можем его применить, это очевидно. Что до описанных жутких подробностей с кровавой рвотой — поймите, американцы, матера рекламы, они умеют выдавать желаемое за действительное. Виктор Литовкин

Что за источник слил NYP подробности показаний охранника, насколько они правдивы? Каким было состояние здоровья людей, которых, по словам этого мужчины, тошнило кровью. Выглядит вся эта картинка как самая настоящая «джинса» (заказной материал). «Понимаете, американцам нечем сегодня похвастаться. У них нет „Орешника“, у них нет „Буревестника“, у них нет „Посейдона“, „Сармата“, „Авангарда“, у них нет ничего современных видов оружия, которые есть у нас. И поэтому они сегодня вот это акустическое оружие преподносят как секретную новинку, которую применили в Венесуэле. Благодаря ей выкрали Мадуро и так легко все провернули. Но ничего подобного», — отрезал Литовкин.

Фото: U.S. Department of War

В заключение он подчеркнул, что акустическое оружие известно еще с 1994 года и применялось неоднократно, правда, никто об этом громко не кричал, потому что американцы в этом просто не принимали участие.

Поэтому и рекламы такой никто не делал. А сегодня они демонстрируют, какое у них мощное оружие есть. Трап сейчас выступит и скажет: самое блестящее, лучшее оружие в мире, которое есть только в Америке, и только я его применяю. Виктор Литовкин

Что не так с показаниями охранника Военный эксперт Алексей Леонков в беседе с NEWS.ru согласился с коллегой и не исключил, что сообщения о применении военными США тайного оружия — просто газетная утка и попытка придать событиям в Каракасе фантастический оттенок.

Кроме того, по его мнению, одним лишь звуковым оружием США точно не могли обойтись. Он напомнил, что в Штатах ранее ставили экспериментальные образцы звукового оружия на шасси броневиков Humvee и демонстрировали на полигоне.

Фото: U.S. Department of War

«Но оно действует на ограниченной дистанции и на конкретных людей — накрыть широкую территорию невозможно. Естественные преграды — стены, перегородки, стекла — сильно снижают его эффективность. Звуковое оружие вряд ли применили при штурме резиденции Мадуро», — выразил уверенность специалист. Все это стремление к приукрашиванию, по его оценке, говорит только о том, что на самом деле итоги операции не были оглушительным успехом. Да, президента страны выкрали, но Венесуэла не сдалась. «В рядах спецслужб и армии идут чистки: многие сотрудники и агенты, причастные к операции, были „засвечены“. Те лица в стране, которые надеялись на успех Америки, теперь понесут ответственность перед законом. Думаю, что не многие спасутся», — заключил он.