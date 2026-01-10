Трамп решил продавать венесуэльскую нефть России и Китаю

Соединенные Штаты готовы продавать венесуэльскую нефть России и Китаю. Об этом заявил президент США Дональд Трамп во время встречи с главами американских нефтегазовых компаний, трансляцию вел телеканал Fox News .

«Китай может покупать у нас столько нефти, сколько захочет. Там (в Венесуэле — прим. ред.) или в Соединенных Штатах. Россия может получать от нас столько нефти, сколько ей нужно. Да-да, они любят американскую нефть, несмотря на то, что сами ее производят очень много», — сказал Трамп.

По словам хозяина Белого дома, Китаю необходимо много нефти, и США готовы ее поставлять. Трамп также заявил, что предупреждал Москву и Пекин о намерении Вашингтона наладить эксклюзивное взаимодействие с Венесуэлой.

«Я люблю народ Китая. Я люблю народ России», — заявил американский президент.

Он подчеркнул, что и другие страны также смогут обратиться к США для ведения бизнеса в отношении венесуэльской нефти.

Ранее Трамп сообщил, что Соединенные Штаты в рамках новой бессрочной договоренности с Венесуэлой начнут перерабатывать и продавать до 50 миллионов баррелей венесуэльской нефти.