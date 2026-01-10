США немедленно начнут переработку и продажу 50 миллионов баррелей венесуэльской нефти

Трамп: до 50 миллионов баррелей нефти Венесуэлы пойдут на переработку в США

До 50 миллионов баррелей венесуэльской нефти начнут перерабатывать и продавать Соединенные Штаты в рамках новой бессрочной договоренности. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп на встрече с топ-менеджерами крупных нефтяных компаний в Вашингтоне, трансляцию вел телеканал Fox News .

«Венесуэла также согласна, чтобы США немедленно начали переработку и продажу до 50 миллионов баррелей венесуэльской сырой нефти, с расчетом на то, что это будет продолжаться бессрочно», — сказал Трамп.

Он подчеркнул, что все стороны уже готовы к реализации этих планов. Договоренность была достигнута с новыми властями южноамериканской страны.

Ранее в Каракас прибыла первая делегация американских дипломатов после военной операции Вашингтона для оценки восстановления работы посольства.