Важное 20 мая 2024, 05:19 Спасатели нашли вертолет Эбрахима Раиси — СМИ Press TV: спасатели нашли вертолет Раиси и приближаются к нему РИА «Новости»

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Иранские спасатели обнаружили местоположение вертолета президента Эбрахима Раиси. Об этом сообщил Press TV.

«Местонахождение разбившегося вертолета президента Ирана обнаружено, спасатели направляются в район», — сказано в публикации.

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Также информацию об обнаружении вертолета подтвердили командующий КСИР и организация Иранский Красный Полумесяц.

Также агентства ISNA, Mehr, Fars и Tasnim опубликовали кадры, на которых вертолет Раиси частично видно в гуще деревьев на склоне холма.

Ранее турецкий дрон нашел источник тепла на местности, спасатели предположили, что именно в этом месте могут находиться обломки борта. Однако когда они прибыли туда, то признаков воздушного судна не нашли. За полетом дрона наблюдали более 200 тысяч зрителей, сайт агентства Anadolu транслировало поисковую операцию в прямом эфире.

Президент Сербии Александр Вучич призвал начать расследование авиапроисшествия с вертолетом Раиси. Политик отметил, что случившееся ЧП повергло его в шок.