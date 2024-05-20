За полетом турецкого БПЛА в Иране следили более 200 тысяч человек | 360°

Мир 20 мая 2024, 03:26 За полетом турецкого БПЛА в Иране следили более 200 тысяч человек Flightradar24: более 200 тысяч человек следили за полетом турецкого БПЛА в Иране РИА «Новости»

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За полетом турецкого БПЛА, который ищет упавший вертолет с президентом Ирана Эбрахимом Раиси на борту, следили более 200 тысяч человек. Об этом свидетельствуют данные сервиса Flightradar24.

Беспилотник достиг провинции Верзеган, где произошло ЧП. Сайт турецкого агентства Anadolu показывает поисковую операцию с камеры дрона в прямом эфире.

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Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что авиапроисшествие с иранским лидером его шокировало, и что это ЧП необходимо расследовать.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сказал, что президент Владимир Путин внимательно отслеживает информацию о жесткой посадке вертолета, в котором находился иранский президент.