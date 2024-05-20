Вучич призвал начать расследование крушения вертолета с президентом Ирана на борту | 360°

Мир 20 мая 2024, 02:36 Вучич призвал начать расследование крушения вертолета с президентом Ирана на борту Вучич выразил надежду, что авиакатастрофа с Раиси будет расследована РИА «Новости»

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Авиапроисшествие, в результате которого вертолет с президентом Ирана Эбрахимом Раиси совершил аварийную посадку, необходимо расследовать. Об этом в соцсети Х написал президент Сербии Александр Вучич.

«Меня шокировало известие о несчастном случае», — добавил сербский лидер.

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Ранее стало известно, что зону поисков вертолета, который совершил аварийную посадку с иранским лидером на борту, сократили до двух километров. По словам замначальника поисковой операции Мохаммада Кабади, время в пути спасателей до места ЧП составит не менее трех часов.

Президент России Владимир Путин распорядился направить специалистов для оказания помощи в поиске упавшего вертолета.

По данным СМИ, он совершил жесткую посадку в провинции Восточный Азербайджан недалеко от города Джульфа.