Спасатели добрались до найденного турецким дроном «источника тепла» | 360°

20 мая 2024, 04:55
Спасатели добрались до найденного турецким дроном «источника тепла»
Вертолета Раиси не было на месте источника тепла, найденного дроном Турции
Спасатели Ирана добрались до места обнаруженного турецким дроном источника тепла, однако следов вертолета Раиси там не оказалось. Об этом сообщили в Press TV.
Ранее беспилотник Турции в ходе поисково-спасательной операции нашел источник тепла, излучение которого могло бы свидетельствовать о нахождении там обломков вертолета.
Реклама
Ранее борт совершил жесткую посадку в горах из-за сильного тумана, внутри находился иранский лидер Эбрахим Раиси и сопровождающие его лица.
Как заявили СМИ, источник тепла находится рядом с деревней Тавиль, в 30 километрах от границы с Азербайджаном.
Данные сервиса Flightradar24 показали, что за полетом турецкого БПЛА, искавшего вертолет, следили более 200 тысяч человек. Сайт агентства Anadolu показывал трансляцию поисковой операции в прямом эфире.
Вертолеты
Спасатели
Турция
Беспилотники
Иран
Реклама
Реклама