Создание Ленинградского военного округа назвали ответом на угрозы НАТО | 360°

Мир 11 мая 2024, 07:53 Создание Ленинградского военного округа назвали ответом на угрозы НАТО МИД: создание Ленинградского военного округа стало ответом на угрозы НАТО РИА «Новости»

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Ленинградский военный округ создали в качестве ответной меры на наращивание военного потенциала НАТО рядом с российскими границами. Об это заявил директор второго европейского департамента МИД РФ Сергей Беляев. Его слова привел ТАСС.

«Меры реагирования на наращивание военного потенциала НАТО вблизи наших границ принимаются», — подчеркнул высокопоставленный дипломат.

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Он напомнил о подписанном в феврале 2024 года указе президента Владимира Путина о создании Ленинградского военного округа. Беляев добавил, что, исходя из угроз со стороны Финляндии и Швеции, Россия будет предпринимать шаги, в том числе военно-технического характера.

Ближайший саммит стран НАТО запланирован на июль 2024 года. Он пройдет в Вашингтоне. Первый день саммита будет посвящен образованию блока. Полную программу встреч опубликуют позднее. Украина уже получила приглашение на саммит альянса.