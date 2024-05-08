Названы даты проведения саммита НАТО в Вашингтоне | 360°

Мир 08 мая 2024, 14:07 Названы даты проведения саммита НАТО в Вашингтоне Саммит НАТО в Вашингтоне пройдет с 9 по 11 июля РИА «Новости»

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Лидеры стран НАТО станут участниками саммита, который пройдет в Вашингтоне с 9 по 11 июля. Об этом сообщила пресс-служба Североатлантического альянса.

Председателем встречи станет генеральный секретарь блока Йенс Столтенберг.

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Информационную программу организаторы пообещали опубликовать позднее, но сразу предупредили, что первый день посвятят 75-летию образования НАТО. Поэтому официальные мероприятия саммита начнутся только с 10 июля.

Постоянный представитель США при НАТО Джулиан Смит объявил, что президент Украины Владимир Зеленский получил официальное приглашение на июльский саммит организации в Вашингтоне.

При этом он добавил, что о включении страны в альянс речи пока не идет.

По данным итальянской газеты Corriere della Sera, на предстоящей встречи лидеры входящих в североатлантический блок стран официально откажутся от ввода войск на Украину. В распоряжении журналистов оказалась предварительная версия итоговой декларации.

Авторы материала уточнили, что США не намерены отказываться от выстроенной стратегии по украинскому конфликту, но другие западные страны уже готовы к смене курса.