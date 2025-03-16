Советник Трампа пригрозил России мерами при отказе от перемирия

Уолтц: при отказе от прекращения огня США могут принять меры против России

Соединенные Штаты могут принять меры против России, если она не согласится на предложенный режим прекращения огня на Украине. Обэтом помощник американского президента Дональда Трампа по нацбезопасности Майк Уолтц заявил в эфире Fox News.

«Несомненно, рассматриваются все варианты», — заявил представитель Белого дома, отвечая на вопрос о возможности новых антироссийских санкций.

По словам Уолтца, урегулирование конфликта на Украине предполагает отказ от территорий.

Он отметил, что Трамп стремится достичь прочного мира. Советник назвал вступление Украины в НАТО маловероятным событием.

Ранее президент США сообщил, что обсуждение прекращения огня на Украине с Россией проходит с трудностями, однако из Москвы уже получили позитивную реакцию. Трамп выразил надежду получить согласие российского коллеги Владимира Путина.

С Украиной, по словам главы Белого дома, ведутся обсуждения о территориальных уступках.