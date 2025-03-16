Советник Трампа пригрозил России мерами при отказе от перемирия

Уолтц: при отказе от прекращения огня США могут принять меры против России

Freddie Everett/Us State/ Keystone Press Agency
Фото: Freddie Everett/Us State/ Keystone Press Agency/www.globallookpress.com

Соединенные Штаты могут принять меры против России, если она не согласится на предложенный режим прекращения огня на Украине. Обэтом помощник американского президента Дональда Трампа по нацбезопасности Майк Уолтц заявил в эфире Fox News.

«Несомненно, рассматриваются все варианты», — заявил представитель Белого дома, отвечая на вопрос о возможности новых антироссийских санкций.

По словам Уолтца, урегулирование конфликта на Украине предполагает отказ от территорий.

Он отметил, что Трамп стремится достичь прочного мира. Советник назвал вступление Украины в НАТО маловероятным событием.

Ранее президент США сообщил, что обсуждение прекращения огня на Украине с Россией проходит с трудностями, однако из Москвы уже получили позитивную реакцию. Трамп выразил надежду получить согласие российского коллеги Владимира Путина.

С Украиной, по словам главы Белого дома, ведутся обсуждения о территориальных уступках.

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