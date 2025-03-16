В Белом доме анонсировали отказ Украины от территорий

Уолтц: разрешение конфликта на Украине предполагает ее отказ от территорий

Урегулирование конфликта на Украине предполагает отказ от территорий. Об этом телеканалу ABC News заявил советник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц.

«Будет как-то так: территории за будущие гарантии безопасности», — сказал он.

Таким образом Уолтц ответил на вопрос о территориальных вопросах в рамках переговоров об урегулировании украинского кризиса.

Уолтц также добавил, что президент США Дональд Трамп стремится к достижению прочного мира. Советник отметил, что вступление постсоветской республики в НАТО — крайне маловероятное событие.

«Путь к членству в альянсе для Украины маловероятен. Это позиция не только одних США, но и ряда других стран», — указал он.

Генеральный секретарь военного альянса Марк Рютте ранее также подчеркивал, что вопрос членства Украины больше не рассматривается.