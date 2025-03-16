В Белом доме анонсировали отказ Украины от территорий

Уолтц: разрешение конфликта на Украине предполагает ее отказ от территорий

Фото: РИА «Новости»

Урегулирование конфликта на Украине предполагает отказ от территорий. Об этом телеканалу ABC News заявил советник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц.

«Будет как-то так: территории за будущие гарантии безопасности», — сказал он.

Таким образом Уолтц ответил на вопрос о территориальных вопросах в рамках переговоров об урегулировании украинского кризиса.

Уолтц также добавил, что президент США Дональд Трамп стремится к достижению прочного мира. Советник отметил, что вступление  постсоветской республики в НАТО — крайне маловероятное событие.

«Путь к членству в альянсе для Украины маловероятен. Это позиция не только одних США, но и ряда других стран», — указал он.

Генеральный секретарь военного альянса Марк Рютте ранее также подчеркивал, что вопрос членства Украины больше не рассматривается.

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