Трамп рассказал о тяжелом обсуждении перемирия на Украине с Россией

Обсуждение прекращения огня на Украине с Россией проходит с трудностями, однако из Москвы есть позитивная реакция. Об этом президент США Дональд Трамп заявил во время выступления в американском Минюсте, сообщило РИА «Новости».

«И это не легко, это тяжело», — отметил он.

Трамп добавил, что Белый дом получает «очень хорошие отклики» от российской стороны.

Ранее президент США заявил, что в понедельник, 17 марта, станет известно больше о 30-дневном прекращении огня на Украине. Трамп надеется получить согласие российского лидера Владимира Путина. Позже он заявил, что отказ России от перемирия станет большим разочарованием.

Путин поддержал идею Соединенных Штатов о 30-дневном перемирии на Украине. Об этом он заявил после переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Глава государства предупредил о существовании нюансов.