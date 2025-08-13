Совершенная ложь. Белый дом высказался о позиции Уиткоффа по России

Спецпредставитель президента США Стивен Уиткофф не поддерживал сохранение занятых территорий под контроль России. Такие слухи опровергла заместитель пресс-секретаря Белого дома Анна Келли в соцсети X .

«Это совершенно ложный и небрежный репортаж The Times», — заявила она.

Источники издания сообщили, что Уиткофф одобрил идею оставить занятые регионы в зоне СВО под военно-политическим контролем России. Этот вариант позволил бы обойти ограничения, прописанные в Конституции Украины. Территориальный вопрос якобы обсуждался на встрече спецпосланника с российским президентом Владимиром Путиным в Москве.

Ранее президент США Дональд Трамп обрушился на бывшего советника Джона Болтона, которому не понравилось место проведения переговоров 15 августа. Он назвал его уволенным неудачником и глупцом.