Совершенная ложь. Белый дом высказался о позиции Уиткоффа по России

Белый дом опроверг новость The Times об одобренной Уиткоффом идее о территориях

Фото: РИА «Новости»

Спецпредставитель президента США Стивен Уиткофф не поддерживал сохранение занятых территорий под контроль России. Такие слухи опровергла заместитель пресс-секретаря Белого дома Анна Келли в  соцсети X.

«Это совершенно ложный и небрежный репортаж The Times», — заявила она.

Источники издания сообщили, что Уиткофф одобрил идею оставить занятые регионы в зоне СВО под военно-политическим контролем России. Этот вариант позволил бы обойти ограничения, прописанные в Конституции Украины. Территориальный вопрос якобы обсуждался на встрече спецпосланника с российским президентом Владимиром Путиным в Москве.

Ранее президент США Дональд Трамп обрушился на бывшего советника Джона Болтона, которому не понравилось место проведения переговоров 15 августа. Он назвал его уволенным неудачником и глупцом.

