Переговоры на Аляске не станут победой России, встреча пройдет на американской земле. Бывший советник по нацбезопасности Джон Болтон не прав, сказав такое журналистам. Президент США Дональд Трамп раскритиковал его в соцсети Truth Social.

«Очень несправедливые СМИ работают над моей встречей с [президентом России Владимиром] Путиным. Постоянно цитируют уволенных неудачников и совсем тупых людей, таких как Джон Болтон, который только что заявил, что, несмотря на то, что встреча проходит на американской земле, „Путин уже победил“», — возмутился он.

Трамп обвинил журналистов в сверхурочном распространении фейков. Президент уверен, что даже если бы он отдал Москву и Санкт-Петербург, такие издания все равно назвали бы это плохой сделкой. Он обвинил их в коррупции и заявил, что Америка выиграет все.

Болтон сказал о победе Путина в программе The Source на телеканале CNN. Он заявил, что лучшим, чем Аляска, вариантом для России стало бы проведение встречи в Москве.

В интервью ABC News Болтон раскритиковал Трампа за то, что тот дал России преимущество первого шага в мирных переговорах. По его мнению, американский президент подтолкнул Украину к отказу от территориальных претензий.