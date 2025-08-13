Уволенный неудачник. Трамп обрушился на Болтона за слова о победе Путина
Трамп раскритиковал экс-советника США Болтона за слова о победе России
Переговоры на Аляске не станут победой России, встреча пройдет на американской земле. Бывший советник по нацбезопасности Джон Болтон не прав, сказав такое журналистам. Президент США Дональд Трамп раскритиковал его в соцсети Truth Social.
«Очень несправедливые СМИ работают над моей встречей с [президентом России Владимиром] Путиным. Постоянно цитируют уволенных неудачников и совсем тупых людей, таких как Джон Болтон, который только что заявил, что, несмотря на то, что встреча проходит на американской земле, „Путин уже победил“», — возмутился он.
Трамп обвинил журналистов в сверхурочном распространении фейков. Президент уверен, что даже если бы он отдал Москву и Санкт-Петербург, такие издания все равно назвали бы это плохой сделкой. Он обвинил их в коррупции и заявил, что Америка выиграет все.
Болтон сказал о победе Путина в программе The Source на телеканале CNN. Он заявил, что лучшим, чем Аляска, вариантом для России стало бы проведение встречи в Москве.
В интервью ABC News Болтон раскритиковал Трампа за то, что тот дал России преимущество первого шага в мирных переговорах. По его мнению, американский президент подтолкнул Украину к отказу от территориальных претензий.