Совбез ООН одобрил американский вариант резолюции по Украине

Внесенная США альтернативная резолюция по Украине получила одобрение Совбеза ООН. Ни одна из стран не выступила против. Заседание транслировала пресс-служба международной организации.

Голосование прошло 24 февраля. Резолюцию Совбеза ООН с призывом к прочному миру поддержали 10 стран, в том числе Китай, Россия и США. Еще пять государств воздержались от голосования. В их числе Франция и Великобритания.

Американцы вынесли на рассмотрение нейтральный проект резолюции, аналогичный внесенному в Генассамблею ООН. Временный поверенный в делах США при ООН Дороти Ши сообщила, что его задача — показать, что мирное урегулирование возможно. Госсекретарь Марко Рубио назвал этот документ историческим.

Ранее Генассамблея ООН утвердила резолюцию, разработанную Украиной и странами Евросоюза, но не поддержанную США. В ней шла речь о выводе российских войск и одностороннем прекращении боевых действий.