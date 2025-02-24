Совбез ООН проголосует по проекту резолюции по Украине, предложенному США

Постпредство КНР: СБ ООН проголосует по нейтральному предложению США по Украине

В Совете Безопасности ООН состоится голосование по нейтральному проекту резолюции по Украине, который предложили Соединенные Штаты. Об этом РИА «Новости» сообщили представительстве Китая, который председательствует в Совбезе в феврале.

В дипмиссии отметили, что голосование пройдет в понедельник, 24 февраля, в 23:00 по московскому времени.

Проект резолюции Совбеза повторяет разработанный американской стороной документ Генассамблеи Всемирной Организации. США предложили эту версию резолюции в противовес антироссийскому проекту европейцев, отказавшись быть соавтором проекта.

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что это «историческая резолюция, которую должны поддержать все члены ООН».

В предлагаемом проекте исключили формулировки о якобы вторжении России на Украину, стали называть конфликт «российско-украинским», а также призвали к его скорейшему урегулированию и выразили скорбь по поводу гибели людей.

При этом резолюции Совета Безопасности ООН, в отличие от резолюций Генассамблеи, обладают юридически обязывающей силой.