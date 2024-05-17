Состояние Фицо после новой операции назвали стабильным | 360°

Мир 17 мая 2024, 14:44 Состояние Фицо после новой операции назвали стабильным Глава МВД Словакии Шутай-Эшток назвал серьезной угрозу здоровью Фицо Rafal Klimkiewicz/Keystone Press Agency / Global Look Press

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Угроза здоровью премьера Словакии Роберта Фицо по-прежнему серьезная, но его состояние стабилизировано. Об этом в эфире телеканала ТА3 заявил глава МВД республики Матуш Шутай-Эшток.

«Состояние (здоровья — при. ред.) премьера серьезное, но стабилизированное», — сказал Шутай-Эшток.

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В пятницу, 17 мая, Фицо перенес новую операцию, он в сознании, состояние стабильное, сообщило РИА «Новости». В понедельник пройдет консилиум врачей, на котором решат, будет премьер дальше лечиться в городе Банска-Бистрица или его переведут в клинику ближе к дому.

Покушение на Фицо произошло 15 мая после заседания правительства. В политика несколько раз выстрелил 71-летний писатель и активист либеральной партии Юрай Цинтула. Злоумышленника уже задержали, ему грозит пожизненное заключение.