Смущенный Макрон спрятал от камер неизвестный предмет во время поездки в Киев

Макрон во время поездки в Киев спрятал от камер похожий на пакетик предмет

Лежащий на столе в купе идущего в Киев поезда похожий на пакетик предмет белого цвета попал в объектив камер журналистов, зашедших для взятия комментария у президента Франции Эммануэля Макрона, канцлера Германии Фридриха Мерца и премьер-министра Великобритании Кира Страмера. Кадры из поезда опубликовал Telegram-канал «Политика страны».

Увидев прессу, французский лидер сделал резкий взмах рукой, схватил неизвестный предмет и, смущенно улыбаясь, убрал в карман пиджака.

О том, что это было: скомканная бумажка или пакетик с неизвестным белым веществом — установить не удалось.

Европейские лидеры отправились в Киев для внепланового саммита лидеров стран «коалиции желающих» с участием украинского лидера Владимира Зеленского.

По итогам встречи они выступили с предложением о перемирии на 30 дней для урегулирования продолжающегося конфликта.

Макрон и Мерц объявили, что если Россия не согласится на предложение, то Евросоюз примет новый пакет санкций, который коснется экспорта энергоресурсов и банковского сектора.

Президент России Владимир Путин в качестве ответного шага предложил украинским властям вернуться к прямым переговорам с Украиной в стамбульском формате. Встречу глава государства предложил провести в четверг, 15 мая.