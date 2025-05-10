Лидеры ЕС приехали в Киев для встречи с Зеленским

Президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, канцлер ФРГ Фридрих Мерц и премьер-министр Польши Дональд Туск прибыли в Киев. Об этом сообщило украинское издание «Страна.ua».
Европейских политиков заметили на железнодорожном вокзале в столице Украины.
Ранее стало известно, что Макрон, Мерц, Стармер и Туск встретятся с украинским президентом Владимиром Зеленским. Вместе они обсудят вопросы дальнейшей поддержки киевского режима.
В совместном заявлении лидеры европейских государств уже поддержали призыв главы Соединенных Штатов Дональда Трампа к 30-дневному прекращению огня.
Ким Чен Ын пообещал помочь России при нападении приспешников США
Анну Нетребко объявили в розыск из-за квартиры в Петербурге
Аэропорт Читы временно приостановил прием и отправку самолетов из-за пожара
В Магнитогорске аттракцион застрял на высоте с повисшими вниз головами людьми
Собака провалилась в открытый люк рядом с МКАД
Минимум четыре взрыва прогремело в Индии на границе с Пакистаном
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте