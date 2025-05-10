Лидеры ЕС приехали в Киев для встречи с Зеленским

Макрон, Стармер, Мерц и Туск прибыли в Киев для встречи с Зеленским

Президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, канцлер ФРГ Фридрих Мерц и премьер-министр Польши Дональд Туск прибыли в Киев. Об этом сообщило украинское издание «Страна.ua».

Европейских политиков заметили на железнодорожном вокзале в столице Украины.

Ранее стало известно, что Макрон, Мерц, Стармер и Туск встретятся с украинским президентом Владимиром Зеленским. Вместе они обсудят вопросы дальнейшей поддержки киевского режима.

В совместном заявлении лидеры европейских государств уже поддержали призыв главы Соединенных Штатов Дональда Трампа к 30-дневному прекращению огня.