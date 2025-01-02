Президент США Джо Байден рассказал, что организатор и исполнитель теракта в Новом Орлеане был ветераном ВС США. Об этом сообщил ТАСС .

Байден выступил с телеобращением к американцам после теракта.

«ФБР сообщило мне, что убийца был гражданином США. Он родился в Техасе, много лет служил в американской армии и был резервистом сухопутных войск до самых последних лет», — рассказал американский лидер.

Он добавил, что за несколько часов до нападения преступник опубликовал в соцсетях видео. В нем он заявил, что вдохновился ИГИЛ* и желает убивать.

Американский лидер поблагодарил правоохранителей и сотрудников служб экстренного реагирования, задержавших террориста, за их работу. По его словам, в противном случае преступник смог бы убить еще больше людей.

Ранее американский предприниматель Илон Маск предположил, что взорвавшаяся в Лас-Вегасе Tesla Cybertruck может быть связана с наездом автомобиля на толпу людей в Новом Орлеане, где погибли 15 человек и 35 прохожих получили ранения.

* «Исламское государство» (ИГИЛ, ИГ) — запрещенная в России террористическая организация.