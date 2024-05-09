Словаки собрали четыре миллиона евро на помощь ВСУ | 360°

Мир 09 мая 2024, 14:46 Словаки собрали четыре миллиона евро на помощь ВСУ České noviny: в Словакии собрали €4 млн на закупку 2,7 тысячи снарядов для ВСУ Unsplash

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Жители Словакии собрали порядка четырех миллионов евро на приобретение боеприпасов для Украины. Об этом сообщило издание České noviny.

По информации источника, этой суммы будет достаточно, чтобы купить у чешского производителя STV Group порядка 2,7 тысячи боеприпасов.

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«Мы проводим консультации с Минобороны Чехии по всем вероятным закупкам», — сообщил один из организаторов сбора Додо Добрик.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо ранее сказал, что неспособность Европейского союза предложить план по урегулированию конфликта на Украине сильно разочаровала его.

Ранее постоянные представители в Евросоюзе предварительно согласовали план по выделению Украине 50 миллиардов евро в качестве финансовой помощи.

Руководитель европейской дипломатии Жозеп Боррель подчеркивал, что без помощи Запада Украина продержится всего две недели.