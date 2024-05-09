Словаки собрали четыре миллиона евро на помощь ВСУ | 360°

09 мая 2024, 14:46
Словаки собрали четыре миллиона евро на помощь ВСУ
České noviny: в Словакии собрали €4 млн на закупку 2,7 тысячи снарядов для ВСУ
Жители Словакии собрали порядка четырех миллионов евро на приобретение боеприпасов для Украины. Об этом сообщило издание České noviny.
По информации источника, этой суммы будет достаточно, чтобы купить у чешского производителя STV Group порядка 2,7 тысячи боеприпасов.
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«Мы проводим консультации с Минобороны Чехии по всем вероятным закупкам», — сообщил один из организаторов сбора Додо Добрик.
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо ранее сказал, что неспособность Европейского союза предложить план по урегулированию конфликта на Украине сильно разочаровала его.
Ранее постоянные представители в Евросоюзе предварительно согласовали план по выделению Украине 50 миллиардов евро в качестве финансовой помощи.
Руководитель европейской дипломатии Жозеп Боррель подчеркивал, что без помощи Запада Украина продержится всего две недели.
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