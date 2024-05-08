План реформ для выделения помощи Украине предварительно одобрили в ЕС | 360°

08 мая 2024, 15:12
План реформ для выделения помощи Украине предварительно одобрили в ЕС
Постпреды ЕС предварительно одобрили план по выделению Украине 50 млрд евро
Постоянные представители стран ЕС предварительно согласовали план реформ на Украине, ставший условием выделения киевскому режиму макрофинансовой помощи в 50 миллиардов евро до 2027 года. Об этом в социальной сети X сообщило представительство Бельгии.
«Послы государств ЕС предварительно согласовали план реформ Украины для получения от Евросоюза финансовой помощи до 2027 года», — заявили в пресс-службе.
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Лидеры стран-членов ЕС на саммите в Брюсселе 1 февраля приняли решение о создании специального фонда финансовой помощи Украине на срок до 2027 года объемом в 50 миллиардов евро с рядом жестких условий.
Они договорились разработать отчетность и механизм, в соответствии с которыми финансирование Украины необходимо согласовывать каждый год.
Ранее глава европейской дипломат Жозеп Боррель заявил, что без помощи Запада конфликт на Украине завершится за две недели.
Евросоюз
Украина
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