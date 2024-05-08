Словакия упрекнула Евросоюз в отказе от мира на Украине | 360°

Мир 08 мая 2024, 14:39 Словакия упрекнула Евросоюз в отказе от мира на Украине Премьер Словакии Фицо раскритиковал ЕС за отсутствие мирного плана по Украине РИА «Новости»

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Евросоюз разочаровал Словакию своей воинственностью. Премьер-министр Роберт Фицо во время церемонии в мемориальном комплексе Славин раскритиковал партнеров по блоку за отказ от мирного разрешения конфликта на Украине, сообщило РИА «Новости».

«Европейский союз возник как мирный проект. Я разочарован тем, что он не способен предложить осмысленный мирный план для конфликта, который сейчас проходит на Украине», — сказал он.

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Фицо не поддержал идею ввести войска на Украину. Он пообещал, что ни один словацкий солдат не отправится в зону боевых действий.

Словакия передала Украине средства ПВО и истребители МиГ-29. В ноябре 2023 года новое правительство под управлением Фицо объявило о прекращении военной помощи и планах сконцентрироваться на гуманитарной и технической поддержке. Украинские политики прозвали словацкого премьер-министра мини-версией его коллеги из Венгрии Виктора Орбана.