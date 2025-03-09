«Скопление чихуахуа». Трамп увидел вместо Европы кучу межгалактических неудачников
Журналист Эскобара: Трамп никого не уважает в Евросоюзе
Бразильский журналист Пепе Эскобара сказал, что президент США Дональд Трамп, глядя на Европу, видит «кучу межгалактических неудачников». Об этом сообщило РЕН ТВ.
По мнению Пепе Эскобара, американский президент не уважает лидеров стран Евросоюза. Исключением могут быть лишь некоторые представители британского правящего класса после выхода Великобритании из ЕС.
«Еврокомиссия и это скопление чихуахуа хотят продолжать конфликт, потому что они поставили на него все, и нет никакого плана Б. Его никогда не было», — подчеркнул журналист.
Ранее американский бизнесмен Илон Маск заявил, что европейские страны относятся к Белому дому «как к банкомату», поэтому США следует выйти из Североатлантического альянса. Трамп неоднократно критиковал работу НАТО и не исключал выхода США из альянса. Он предупредил, что предпримет такие действия, если европейские страны не начнут самостоятельно обеспечивать свою безопасность.