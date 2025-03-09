Маск уличил Европу в отношении к США «как к банкомату»

Европейские страны относятся к Белому дому «как к банкомату», поэтому США следует выйти из Североатлантического альянса. С таким мнением в соцсети X согласился глава департамента эффективности правительства (DOGE) Илон Маск.

Он прокомментировал пост сенатора от штата Юта Майка Ли, который призвал США выйти из НАТО.

«Да», — написал Маск под публикацией.

Ранее президент США Дональд Трамп неоднократно критиковал работу НАТО и не исключал выхода США из альянса. Он пригрозил, что пойдет на этот шаг, если страны Европы не начнут самостоятельно обеспечивать свою безопасность.

В марте отставной адмирал американских ВМС и бывший верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Джеймс Ставридис допустил возможность роспуска альянса. Причиной ликвидации могут стать противоречия между администрацией Трампа и другими участниками НАТО. По его мнению, Европа может в будущем создать свой аналог организации.