Маск поддержал выход США из НАТО и ООН
Маск согласился с тем, что США пора покинуть НАТО и ООН
Американский бизнесмен Илон Маск согласился с идеей выхода США из НАТО и ООН. Об этом он написал в социальной сети Х.
«Я согласен», — ответил Маск на призыв пользователя соцсети, заявившего, что Штатам пора покинуть эти организации.
Группа сенаторов-республиканцев ранее внесла на рассмотрение Конгресса США законопроект о выходе страны из ООН. Согласно тексту документа, речь идет о прекращении финансирования ООН и ее агентств, запрете на участие в миротворческих миссиях и повторное вступление без одобрения сената.
Также инициатива лишит сотрудников ООН дипломатического иммунитета в США и предусматривает лишение организации права иметь штаб-квартиру в Нью-Йорке.
Президент США Дональд Трамп ранее неоднократно выражал недовольство работой НАТО. Он грозил выходом Штатов из Североатлантического альянса, если страны Европы не обеспечат свою безопасность самостоятельно.