Маск поддержал выход США из НАТО и ООН

Маск согласился с тем, что США пора покинуть НАТО и ООН

Американский бизнесмен Илон Маск согласился с идеей выхода США из НАТО и ООН. Об этом он написал в социальной сети Х .

«Я согласен», — ответил Маск на призыв пользователя соцсети, заявившего, что Штатам пора покинуть эти организации.

Группа сенаторов-республиканцев ранее внесла на рассмотрение Конгресса США законопроект о выходе страны из ООН. Согласно тексту документа, речь идет о прекращении финансирования ООН и ее агентств, запрете на участие в миротворческих миссиях и повторное вступление без одобрения сената.

Также инициатива лишит сотрудников ООН дипломатического иммунитета в США и предусматривает лишение организации права иметь штаб-квартиру в Нью-Йорке.

Президент США Дональд Трамп ранее неоднократно выражал недовольство работой НАТО. Он грозил выходом Штатов из Североатлантического альянса, если страны Европы не обеспечат свою безопасность самостоятельно.