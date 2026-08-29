Норвегия простилась с Харальдом V. Как он стал «народным королем»

Норвегия погрузилась в национальный траур после смерти «народного короля» Харальда V. Первый рожденный в стране принц за 567 лет пережил войну и изгнание, девять лет боролся за право жениться на любимой женщине и 35 лет провел на троне. Чем запомнился умерший в 89 лет монарх и что ждет Норвегию после него — в материале 360.ru.

Король умер, да здравствует король

Харальд V умер утром 28 августа в возрасте 89 лет после тяжелой бактериальной инфекции. За 11 дней до смерти монарха госпитализировали с анемией в университетскую больницу Rikshospitalet в Осло, где врачи обнаружили инфекцию крови. Несмотря на лечение антибиотиками, состояние короля ухудшилось, он скончался. Престол сразу перешел к его 53-летнему сыну Хокону. В Норвегии для этого не требуется ни коронация, ни отдельное провозглашение: наследник становится монархом в момент смерти предшественника.

Фото: Julia Wäschenbach/dpa / www.globallookpress.com

Новый король принял имя Хокон VIII, а его жена Метте-Марит стала королевой. Первой в очереди на престол теперь стоит их дочь — кронпринцесса Ингрид Александра.

Интересно Последними норвежскими монархами, на которых возложили короны, стали Хокон VII и королева Мод в 1906 году. После этого от церемонии отказались. Все последующие монархи только приносили присягу парламенту.

Главная государственная церемония пройдет уже 1 сентября. В 13:00 Хокон VIII прибудет в Стортинг и принесет присягу на верность Конституции. Председатель парламента сначала официально объявит о смерти Харальда V и переходе престола, после чего новый король поклянется править страной в соответствии с Конституцией и законами Норвегии и выступит с короткой речью. После смерти Харальда V в Норвегии начался национальный траур. В пятницу, 28 августа, гроб короля перевезли из больницы в Королевский дворец. По пути проститься с монархом вышли тысячи жителей Осло, а процессию сопровождали члены королевской семьи во главе с Хоконом VIII. Прощание завершится государственными похоронами в кафедральном соборе Осло. Дату церемонии пока не объявили. После нее Харальда V похоронят в королевском мавзолее крепости Акерсхус, где покоятся другие представители норвежской династии.

Первый рожденный в Норвегии принц за 567 лет

Харальд родился 21 февраля 1937 года в загородной резиденции Скаугум неподалеку от Осло. Он стал первым принцем, появившимся на свет в Норвегии за 567 лет.

Такой огромный перерыв связан с многовековыми униями страны с соседними государствами. После восстановления независимой норвежской монархии в 1905 году на престол взошел рожденный в Дании Хокон VII, а его сын Олав появился на свет в Великобритании.

Харальд стал третьим ребенком в семье. Его родители уже воспитывали двух дочерей, но по действовавшим тогда правилам престолонаследия претендовать на корону не могли. Спокойное детство принца закончилось через три года. Нацистская Германия 9 апреля 1940 года вторглась в Норвегию. Королевская семья, правительство и парламент покинули Осло, чтобы не попасть в руки оккупантов. Домой они вернулись только в 1945 году. Харальд пошел в обычную школу, а после ее окончания прошел военную подготовку. В 1954 году умерла его мать, наследная принцесса Марта. Еще через три года скончался его дед Хокон VII, а отец взошел на престол под именем Олав V. Так 20-летний Харальд стал наследником престола.

Девять лет борьбы за возлюбленную

С будущей женой Соней Харальдсен кронпринц познакомился в 1959 году. Она происходила из обеспеченной семьи, но не принадлежала к аристократии. Для наследника европейского престола того времени этого оказалось достаточно, чтобы брак стал государственной проблемой. Пара держала отношения в тайне. Король Олав V не давал сыну разрешения на брак с простолюдинкой, а упрямый Харальд отказывался искать другую невесту.

Противостояние продолжалось девять лет, пока кронпринц не поставил ультиматум: либо Соня, либо никто. Отказ Харальда от брака поставил бы под угрозу продолжение династии. Олав V сдался.

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Харальд и Соня поженились в кафедральном соборе Осло. Простолюдинка, которую почти десятилетие не хотели принимать в королевскую семью, стала кронпринцессой Норвегии. В браке родились двое детей — Марта Луиза и Хокон. Спустя десятилетия история повторилась уже с их сыном. Будущий Хокон VIII взял в жену мать-одиночку Метте-Марит Хейби. К этому времени норвежская монархия изменилась настолько, что происхождение будущей королевы уже не стало непреодолимым препятствием.

Олимпиец королевских кровей

Еще до восшествия на престол Харальд серьезно занимался парусным спортом. Он представлял Норвегию на трех Олимпийских играх — в Токио в 1964 году, Мехико в 1968-м и Мюнхене в 1972-м.

На открытии Олимпиады в Токио кронпринцу доверили нести флаг национальной сборной.

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Спорт Харальд не оставил и после Олимпиад. В составе экипажей он участвовал в международных соревнованиях и выигрывал крупные парусные регаты. Король Олав V умер 17 января 1991 года. В тот же день 53-летний Харальд занял престол под именем Харальда V, а Соня стала королевой Норвегии.

Как Харальд стал «народным королем»

За 35 лет на престоле Харальд V превратился из церемониальной фигуры в символ национального единства. Норвежцы ценили его за простоту в общении, чувство юмора и способность говорить с людьми без привычной для монархии дистанции. Особенно заметной его роль стала после терактов Андерса Брейвика, жертвами которых стали 77 человек. В дни национального траура Харальд в своем обращении к стране говорил о боли семей погибших и призвал норвежцев поддерживать друг друга и сохранить веру в открытое общество. Король стал голосом общей скорби.

В 2016 году Харальд произнес еще одну знаковую речь на празднике в Королевском дворце. Он попытался ответить на простой вопрос: кто такие современные норвежцы?

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В его Норвегии нашлось место людям, приехавшим из Афганистана, Пакистана, Польши, Сомали и Сирии, верующим разных религий и тем, кто не верит ни во что. В завершение Харальд призвал соотечественников заботиться друг о друге и строить страну на доверии и единстве, несмотря на различия между людьми. Его представление о монархии оказалось простым: король должен не возвышаться над обществом, а объединять его. И эта модель работала. Даже в 2026 году, когда череда скандалов вокруг королевской семьи ударила по поддержке самой монархии, Харальд оставался ее самым популярным представителем.

Король до конца и тяжелое наследство

Последние годы Харальда V сопровождали серьезные проблемы со здоровьем. Он перенес несколько операций, неоднократно попадал в больницу, а во время его лечения обязанности главы государства исполнял Хокон. Оставлять престол Харальд V наотрез отказывался. Он подчеркивал, что дал присягу народу Норвегии и обязан исполнить долг монарха до конца. Поэтому Хокон получил корону только после его смерти. Вместе с титулом он унаследовал проблемы, которые в последние годы затронули практически всю королевскую семью.

Фото: IMAGO/Lise Aaserud/www.imago-images.de / www.globallookpress.com

Особенно болезненной оказалась история его жены Метте-Марит. Опубликованные документы раскрыли ее многолетнее общение с американским финансистом Джеффри Эпштейном уже после того, как он получил первый срок за сексуальное преступление.