Норвежский король Харальд V умер в 89 лет

Король Норвегии Харальд V скончался на 90-м году жизни в больнице в Осло. Об этом сообщила пресс-служба королевского дома.

«С глубокой скорбью сообщаем, что Его Величество король Харальд сегодня скончался», — заявили в сообщении.

Норвежского короля положили в больницу 17 августа. Врачи диагностировали у него инфекцию и осложнения на фоне гемолитической анемии. С того дня он оставался в клинике. Накануне двор объявил, что состояние монарха резко ухудшилось, врачи охарактеризовали его как «крайне тяжелое».

Король из династии Глюксбургов взошел на трон в 1991 году. Его приемник — 53-летний наследник Хокон.