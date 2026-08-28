Сын умершего Харальда V, новый король Норвегии, взял себе официальное имя Хокон VIII. Об этом сообщил королевский дом в своих соцсетях.

Королевский девиз остался тем же: «Все для Норвегии».

Новый король вступил на престол после смерти Харальда V, который скончался на 90-м году жизни. Врачи диагностировали инфекцию и осложнения на фоне гемолитической анемии в середине августа. Накануне смерти двор объявил, что монарху резко стало хуже.

Восьмидесятипятилетний Харальд V принимал участие в чемпионате мира по парусному спорту в Женеве, где занял 10-е место. Король Норвегии на протяжении 10 лет заявлял, что очередной чемпионат мира станет для него последним, но каждый раз возвращался.

Харальд V, король из династии Глюксбургов, взошел на трон в 1991 году.