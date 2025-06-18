Ситуацию вокруг конфликта Ирана и Израиля сочли критической

Ситуация с конфликтом Ирана и Израиля достигла критической точки. Об этом заявил директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин.

«Ситуация критическая», — процитировало его РИА «Новости».

Российская разведка продолжает контактировать со спецслужбами из Тегерана и Тель-Авива.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что противостояние Ирана и Израиля угрожает всему миру, потому что удары наносят по ядерным объектам. Она отметила, что в конфликте ядерная угроза имеет реальное значение.

До этого верховный лидер Ирана Али Хаменеи опубликовал в соцсетях короткий пост, со словами «начинается битва». Никаких пояснений к нему он не дал.

Советник офиса премьер-министра Биньямина Нетаньяху Дмитрий Гендельман заявил, что с 13 июня Иран выпустил по Израилю 400 баллистических ракет. Также погибли 24 человека.