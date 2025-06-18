Лидер Ирана заявил о «начале битвы»

Израильско-иранский конфликт выходит на новый уровень. Верховный лидер Ирана Али Хаменеи опубликовал в соцсетях короткий пост со словами «начинается битва».

Никаких пояснений Хаменеи при этом не дал. При этом иранское информагентство опубликовало видео с ядерной боеголовкой и надписью «Возможно». Сейчас над Израилем продолжают фиксировать прилеты ракет ВС Ирана.

Намеки на неожиданные ходы противостояния ранее сделали представители Генерального штаба Вооруженных сил Ирана. В эфире телеканала IRIB они заявили, что в ночь на среду, 18 июня, всех ждет «сюрприз, который мир запомнит на века».

Президент США Дональд Трамп опубликовал несколько постов в соцсети Truth Social, призывав властей Ирана объявить о «безоговорочной капитуляции».